Ростовский суд отклонил апелляцию на приговор Владимиру Ращупкину

Чиновник не смог оспорить приговор о превышении должностных полномочий.
Решение Азовского суда остается в силе: Ращупкин приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запретили занимать должности в муниципальных органах власти, связанных с организационной и хозяйственной деятельностью в течение двух лет.
К слову, еще одному фигуранту этого дела, бывшему директору ДИЗО Азова Николаю Юхнову, все же приговор изменили. Вместо реального срока в колонии ему заменили на условный.
Владимира Ращупкина судили за историю с передачей государственной земли физлицу.