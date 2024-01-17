В Омске появился новый вид мошенничества

«Сейчас появился новый вид мошенничества с “Пушкинскими картами”, — рассказал в интервью порталу Om1.ru начальник Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Омской области Сергей Тарасович. — В рамках этой программы продаются билеты на несуществующие мероприятия, деньги собираются и обналичиваются. Работа в этом направлении в части выявления и расследования преступлений идёт и находится на особом контроле».