Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до трех

По его словам, сегодня утром в 11:10 на территории Шахтинского полиэфирного завода раздался хлопок. После этого возник пожар, который охватил производственные помещения площадью около тысячи квадратных метров.
Первоначально было известно о двух пострадавших, мужчине и женщине, они доставлены в городскую больницу с травмами. Их состояние медики оценивают как стабильное.
Позднее поступила информация о еще одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее опроверг сообщения о том, что пожар на заводе в Шахтах мог возникнуть из-за падения беспилотника.