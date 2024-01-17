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Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до трех

В результате крупного пожара, который произошел в городе Шахты Ростовской области на полиэфирном заводе, пострадали трое человек. Об этом сообщил мэр Шахт Андрей Горцевской.
Пожар
Источник: Коммерсант

По его словам, сегодня утром в 11:10 на территории Шахтинского полиэфирного завода раздался хлопок. После этого возник пожар, который охватил производственные помещения площадью около тысячи квадратных метров.

Первоначально было известно о двух пострадавших, мужчине и женщине, они доставлены в городскую больницу с травмами. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Позднее поступила информация о еще одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее опроверг сообщения о том, что пожар на заводе в Шахтах мог возникнуть из-за падения беспилотника.

пожары
МЧС