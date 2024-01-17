Очевидцы опубликовали видео момента взрыва на заводе в Шахтах

В Ростовской области 17 января загорелся цех «Шахтинского полиэфирного завода». По словам губернатора Василия Голубева, информация о взрыве и последующем пожаре поступила в 11.30.
Момент взрыва попал на видео. Сначала в кадре вспыхивает яркая вспышка, а потом от ударной волны разлетаются фрагменты здания. После этого небо заволокло клубами черного дыма.
Напомним, возникший после этого пожар тушили 58 спасателей. Возгорание ликвидировали почти за час. Его площадь составила 360 квадратных метров.
По данным губернатора, в результате происшествия пострадали девять человек. Трое получили ожоги, еще пять — травмы различной степени тяжести. Одному человеку медицинскую помощь оказали на месте.