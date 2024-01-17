В Омске осудили полицейского, продававшего наркотики в кабинете

Как было установлено в судебном процессе, 21 августа 2023 года полицейский продал своей знакомой вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, прямо в своем служебном кабинете за 10 тысяч рублей.
«Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 000 рублей и лишением права в занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет с лишением специального звания “майор полиции”, — сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Подсудимого уволили из полиции по дискредитирующим основаниям после возбуждения уголовного дела.