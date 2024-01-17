Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов

«Автодор»: заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане ликвидированы.
Сейчас в Ричмонде: -9° 0 м/с 85% 761 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заторы на перекрытом участке трассы М-12 «Восток» от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении «Автодора».

«По состоянию на 13.30 на М-12 “Восток” из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684−836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо», — сообщили в госкомпании.

В «Автодоре» также подчеркнули, что уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе. На этом участке из-за непогоды оно перекрыто с 6.40 утра.

Ранее в госкомпании сообщали, что не будут взимать плату за проезд с автомобилистов, застрявших в среду на перекрытом из-за сильной метели участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали.

«Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.