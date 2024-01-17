Власти прокомментировали падение беспилотника на храм под Воронежем

Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что храм был поврежден ночью, 16 января в ходе атаки БПЛА со стороны Украины. В храме были разбиты стекла, на крыше — дыры от поражающих элементов беспилотника. В двух местах обломки БПЛА задели колокольню.