Власти прокомментировали падение беспилотника на храм под Воронежем

Представители районной администрации и правоохранители побывали на месте происшествия с целью оценки ущерба.
В администрации района пояснили, что к восстановлению храма приступят после того, как глава района Геннадий Швырков вернется из командировки. Сейчас господин Швырков находится на форуме в Москве.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что храм был поврежден ночью, 16 января в ходе атаки БПЛА со стороны Украины. В храме были разбиты стекла, на крыше — дыры от поражающих элементов беспилотника. В двух местах обломки БПЛА задели колокольню.
Всего регион атаковали 8 беспилотников самолетного типа. В домах в Ленинском и Советском районах Воронежа разбиты окна, загорелся балкон, повреждены припаркованные автомобили. При налете пострадала десятилетняя девочка — у ребенка резаные раны шеи, рук и ног.