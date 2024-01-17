Ущерб от схода авиаснаряда в воронежской Петропавловке оценили более чем в 12 млн рублей

Стала известна примерная сумма ущерба, который был нанесен взрывом после схода авиаснаряда в селе Петропавловка. Это следует из указа губернатора об установлении режима ЧС в Острогожском районе. Документ опубликован на сайте правовой информации правительства региона.
В нем уточняется, что уровень реагирования обозначен как региональный. А ущерб, причиненный местным жителям, которые дома которых сильно пострадали, оценили более чем в 12 млн рублей.
Известно также, что руководителем ликвидации ЧС назначен глава райадминистрации Сергей Хорошилов. Ранее на своей странице в соцсетях он рассказал о проведении дополнительных работ в местной сельской школе. Также здесь обновят систему водопровода.
Напомним, аварийный сход авиационного боеприпаса произошел сразу после празднования Нового года 2 января. Десятки домов получили повреждения. Девять придется отстраивать заново. Пострадавших оказалось четверо. У них, по счастью, медики выявили легкие травмы.