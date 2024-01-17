В Воронеже врачи вытащили пациенту спицу, застрявшую в шее

Остеосинтез был сделан у горожанина на ключице и верхней части лопатки после перелома. Специальная конструкция необходима ему для правильного заживления повреждённых тканей. Но после физической активности спица сломалась. Её часть вошла глубоко в шею, где находились жизненно важные органы. Обломок достали в малой операционной в кабинете хирурга.