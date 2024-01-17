Автомобиль сбил мужчину в Бобруйске

В Бобруйске 29-летний мужчина за рулем Volvo наехал на 47-летнего пешехода из Бобруйского района. Об этом говорится в сообщении УВД Могилевского облисполкома.
Мужчина в результате аварии был госпитализирован с травмами.
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В Бобруйске 29-летний мужчина за рулем Volvo наехал на 47-летнего пешехода из Бобруйского района. Об этом говорится в сообщении УВД Могилевского облисполкома.
Мужчина в результате аварии был госпитализирован с травмами.