Новый вид мошенничества в Молдове: Полиция призывает не переходить по сомнительным ссылкам — людей «разводят» на тысячи леев

«В SMS-сообщении содержится ложная информация о необходимости предоставления дополнительных данных для получения предполагаемого почтового отправления (посылки). Вы также можете получить сообщение о бесплатном предложении или предложении, от которого трудно отказаться. Помимо текста, в данных сообщениях также указана ссылка, которая перенаправит вас на мошеннический сайт, где вас просят ввести данные вашей банковской карты или другую личную информацию. Более того, такая ссылка может даже содержать вредоносные программы, способные заразить мобильное устройство», — отметили в Генеральном инспекторате полиции.