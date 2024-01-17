Новый вид мошенничества в Молдове: Полиция призывает не переходить по сомнительным ссылкам — людей «разводят» на тысячи леев

Данный метод известен также как «смишинг».
«В SMS-сообщении содержится ложная информация о необходимости предоставления дополнительных данных для получения предполагаемого почтового отправления (посылки). Вы также можете получить сообщение о бесплатном предложении или предложении, от которого трудно отказаться. Помимо текста, в данных сообщениях также указана ссылка, которая перенаправит вас на мошеннический сайт, где вас просят ввести данные вашей банковской карты или другую личную информацию. Более того, такая ссылка может даже содержать вредоносные программы, способные заразить мобильное устройство», — отметили в Генеральном инспекторате полиции.
В связи с этим стражи правопорядка призывают не переходить по ссылкам, которые приходят в подобных SMS, и не отвечать на эти сообщения. Также гражданам рекомендуют помечать подобные рассылки как СПАМ.
Кроме того, правоохранители призывают скачивать приложения только из официальных источников и не вводить личную информацию или данные банковских карт на непроверенных сайтах.
Источник: rupor.md.