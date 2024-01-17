Семь дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды

Уральск — Таскала — граница РФ, 4−104 км., Уральск — граница РФ — 100 км. Самара — Шымкент, 195−251 км, граница РФ — Уральск — 56 км. Самара — Шымкент, 261−393 км, п. Подстепное — п. Жымпиты — 132 км. Атырау — Уральск, 189−492 км, граница Атырауская области — г. Уральск — 303 км. Уральск — Теплое, 5−33 км, г. Уральск — граница РФ — 28 км. Подстепное — Федоровка — граница РФ, п. Подстепное — с. Федоровка — 36 км. Мостовой переход через реку Урал, 0−14 км, п. Подстепное — Птицефабрика — 14 км. «На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 765 единиц техники и 1452 человек», — говорится в сообщении.