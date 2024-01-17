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В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ранее в социальных сетях и интернет-мессенджерах для организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова* для освобождения его от уголовной ответственности.

Во время массовых беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Следователи и сотрудники полиции организовали комплекс следственных действий с целью установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям.

*Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.