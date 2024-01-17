В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

Ранее в социальных сетях и интернет-мессенджерах для организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова* для освобождения его от уголовной ответственности.
Во время массовых беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
Следователи и сотрудники полиции организовали комплекс следственных действий с целью установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям.
*Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.