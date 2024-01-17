В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

Ранее в социальных сетях и интернет-мессенджерах для организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова* для освобождения его от уголовной ответственности.