В Калининграде столкнулись семь автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 17 янв — РИА Новости. Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининграде на скользкой дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
«Гололед несомненно сыграл роль. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра со снегом, в Калининградской области выросло в три раза число ДТП. За минувшие сутки зарегистрировали больше 70 аварий, в отличие от обычных дней, когда их 20−25.
По информации Telegram-канала администрации Калининграда, город постепенно освобождается из снежного плена. «В течение дня осадки возобновлялись, поэтому на некоторые самые важные адреса рабочим приходится возвращаться дважды. Важные — это выездные магистрали, спуски и подъёмы с эстакад, переходы и остановки. По нормативу после окончания снегопада скользкость на дорогах должна быть устранена в течение 3−12 часов», — говорится в сообщении.