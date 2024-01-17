В Калининграде столкнулись семь автомобилей

По информации Telegram-канала администрации Калининграда, город постепенно освобождается из снежного плена. «В течение дня осадки возобновлялись, поэтому на некоторые самые важные адреса рабочим приходится возвращаться дважды. Важные — это выездные магистрали, спуски и подъёмы с эстакад, переходы и остановки. По нормативу после окончания снегопада скользкость на дорогах должна быть устранена в течение 3−12 часов», — говорится в сообщении.