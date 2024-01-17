ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове

Отмечается, что в результате атаки удалось ликвидировать более 60 наемников, свыше 20 доставили в медучреждения. Здание, где они находились, оказалось полностью разрушено.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этот момент в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.