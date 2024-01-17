Малыш подавился деталью от игрушки в Кокшетау

Как сообщили в областной станции скорой медицинской помощи, работающий у них пять лет фельдшер Денис Головня не раз помогал пациентам, оказывая экстренную медицинскую помощь и спасая жизни. На этот раз ему пришлось спасать годовалого малыша, подавившегося деталью от игрушки.