Малыш подавился деталью от игрушки в Кокшетау

Как сообщили в областной станции скорой медицинской помощи, работающий у них пять лет фельдшер Денис Головня не раз помогал пациентам, оказывая экстренную медицинскую помощь и спасая жизни. На этот раз ему пришлось спасать годовалого малыша, подавившегося деталью от игрушки.
— Поступил вызов к ребенку в возрасте одного года. Поводом стала проглоченная деталь от детской игрушки. Диспетчером Айнагуль Капезовой было проведено удержание звонка. Ребенок был в сознании, было рекомендовано уложить ребенка на колени и нанести пять скользящих ударов рукой в межлопаточную область, — проинформировали в ведомстве.
Однако это не помогло. Когда на вызов прибыла бригада скорой помощи в составе фельдшеров Дениса Головни и Юлии Стрельцовой, было решено доставить малыша в медучреждение.
По словам медиков, по пути следования ребенок начал кашлять и синеть. Тогда фельдшер Д. Головня заметил в просвете глотки малыша круглую деталь от игрушки и провел прием Геймлеха. Деталь была извлечена.
Как добавили в ведомстве, диспетчер А. Капезова, работающая на скорой помощи более 20 лет, также неоднократно спасала человеческие жизни, помогая на удержании звонка советами, как поступить в сложившейся ситуации.