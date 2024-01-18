Над Белгородской областью сбили десять ракет

В Белгороде в ночь на четверг, 18 января, дважды объявляли о ракетной опасности. Сначала сообщение об этом поступило в районе 22.00 по мск, затем — около 7 часов утра. Власти призывали всех жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами или же спуститься в укрытие или другое безопасное место в случае, если люди находятся на улице.