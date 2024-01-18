ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении

На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики.
Кроме того, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.
Противник потерял 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», гаубицу Д-30.