В Приморье мать и дочь украли 1,2 млн рублей, продавая алкоголь мимо кассы

Жительницам Большого Камня вынесли приговор за присвоение чужого имущества в особо крупном размере — мать и дочь оформляли поддельный возврат на алкоголь в магазине и таким образом украли 1,2 млн рублей, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Приморья.
В суде установили, что в августе 2021 года одна из подсудимых устроилась продавцом в магазин «Вайн Студио», а в сентябре позвала работать туда же свою мать. Спустя пару недель матери пришла в голову схема обогащения. С октября 2021 года по май 2022 года женщины, продав товар, делали его мнимый возврат в ЕГАИС, а деньги из кассы забирали себе.
В конце дня после инкассации сумму по чекам подсудимые сдавали в кабинет директора, а разницу делили между собой. В мае 2022 года после инвентаризации выявилась недостача. Женщины в суде признали вину, каждую из них приговорили к 4 годам условно и 4 годам испытательного срока.