В Приморье мать и дочь украли 1,2 млн рублей, продавая алкоголь мимо кассы

В суде установили, что в августе 2021 года одна из подсудимых устроилась продавцом в магазин «Вайн Студио», а в сентябре позвала работать туда же свою мать. Спустя пару недель матери пришла в голову схема обогащения. С октября 2021 года по май 2022 года женщины, продав товар, делали его мнимый возврат в ЕГАИС, а деньги из кассы забирали себе.