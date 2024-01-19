Громкое задержание произошло в Приморье: что известно

«С сентября 2021 года по октябрь 2023 года и. о. директора дошкольных учреждений предоставила в администрацию “заведомо ложные документы об аренде помещения частного детского сада для получения компенсации” в рамках национального проекта “Демография”. Для этого намеренно завышалась численность детей, посещающих детский сад», — сообщили в прокуратуре.