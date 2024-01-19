Пассажирский автобус попал в ДТП в Хабаровске

На улице Волочаевской произошла авария с участием рейсового автобуса 10-го маршрута и автомобиля «Toyota», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску.
Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции водителем общественного транспорта. В результате столкновения травмы получила пассажирка автобуса. Позже ее доставили в ККБ-2.
Напомним, что в ноябре прошло года в Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Тогда водитель автобуса 58 маршрута врезался в электротранспорт, нарушив безопасную дистанцию. В результате жесткого столкновения пострадали семь пассажиров, включая подростка.