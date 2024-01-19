Пассажирский автобус попал в ДТП в Хабаровске

Напомним, что в ноябре прошло года в Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Тогда водитель автобуса 58 маршрута врезался в электротранспорт, нарушив безопасную дистанцию. В результате жесткого столкновения пострадали семь пассажиров, включая подростка.