«Грады» десантников уничтожили живую силу ВСУ в опорниках на артемовском направлении

«С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО “Град” выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. От получения координат цели до первого залпа проходят считанные секунды, после чего проводится корректировка и повторный залп, после которого было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции, куда устремились штурмовые группы десантников для овладения опорным пунктом и проведения его зачистки с последующей передачей подразделениям закрепления», — говорится в сообщении.