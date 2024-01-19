В СВО 9 января погиб 36-летний гранатомётчик Ильгиз Шарипов из Прикамья

«Ильгиз Шарипов родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую в Перми. После армии служил по контракту. Также Ильгиз Шарипов получил специальность “тракторист-машинист” в Бардымском филиале краевого политехнического колледжа. Был женат», — рассказали в администрации.