В СВО 9 января погиб 36-летний гранатомётчик Ильгиз Шарипов из Прикамья

Гранатомётчик Ильгиз Шарипов из Пермского края погиб 9 января в ходе СВО, сообщила администрация Бардымского муниципального округа.
Мужчине было 36 лет. Он служил в звании сержанта.
«Ильгиз Шарипов родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую в Перми. После армии служил по контракту. Также Ильгиз Шарипов получил специальность “тракторист-машинист” в Бардымском филиале краевого политехнического колледжа. Был женат», — рассказали в администрации.
С ноября 2022 года Ильгиз Шарипов служил по контракту гранатомётчиком стрелкового батальона.
Церемония прощания прошла 18 января в селе Барда.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Чуклинов. Он жил в Соликамске, окончил там школу, учился в ПТУ. Затем Дмитрий Чуклинов трудился на местных предприятиях. С ним простились 17 января.