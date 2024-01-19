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В Челябинской области после нападения собак на прохожих возбудили уголовное дело

Несколько инцидентов произошли в январе в Катав-Ивановске.

О нападении бродячих собак жители сообщали в соцсетях. По данным СУ СК России по Челябинской области, с начала года в городе уже случилось несколько подобных случаев, в результате которых люди получали различные травмы.

В следственных органах было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В ведомстве добавили, что администрация Катав-Ивановского района не заключила контракт на мероприятия по отлову бездомных животных в 2024 году.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедших инцидентов и собирают доказательства преступления.

СК