Две чёрные собаки терроризируют омичей в центре города

Омичи пожаловались на двух агрессивных чёрных собак, которые гуляют в районе улицы Кемеровской и дорожке к Зелёному острову. В обращении, которое было оставлено омичами на странице Центра управления регионом говорится, что собаки бездомные и кусают прохожих. Как сообщается, неподалёку обитает целая стая собак, иногда они сбиваются вместе.
«Через Госуслуги подала обращение по поводу двух чёрных агрессивных собак, так сказать, это условно бездомные собаки, как говорят зоозащитники (заботу о них периодически проявляют люди в одном и том же месте). Но никакого реагирования на сообщение так и нет, а тем временем они продолжают кусать прохожих (утром меня и ещё одного мужчину). Причём в центре города — в районе ул. Кемеровская, ⅓, на пешеходной дорожке, ведущей к Зелёному острову. Хотелось бы не доводить до случая на Мельничной, ведь иногда к ним присоединяются собаки со стройки — территории бывшего Сибзавода», — пишут омичи.
В администрации города отреагировали на сообщение и напомнили, что для отлова собак нужно сделать заявку.
«Для подачи заявки на отлов бродячих собак вы можете обратиться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую организацию, при угрозе нападения — напрямую в муниципальный приют — 44−67−43», — пояснили в мэрии.
Напомним, недавно в Омске бездомные собаки повалили ребёнка и покусали. Мальчик получил травму ноги.