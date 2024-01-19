Две чёрные собаки терроризируют омичей в центре города

«Через Госуслуги подала обращение по поводу двух чёрных агрессивных собак, так сказать, это условно бездомные собаки, как говорят зоозащитники (заботу о них периодически проявляют люди в одном и том же месте). Но никакого реагирования на сообщение так и нет, а тем временем они продолжают кусать прохожих (утром меня и ещё одного мужчину). Причём в центре города — в районе ул. Кемеровская, ⅓, на пешеходной дорожке, ведущей к Зелёному острову. Хотелось бы не доводить до случая на Мельничной, ведь иногда к ним присоединяются собаки со стройки — территории бывшего Сибзавода», — пишут омичи.