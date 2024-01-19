В Очере сообщили о гибели сразу нескольких земляков в зоне проведения СВО

Сергей Федоров родился 12 мая 1992 года в пос. Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Когда ему исполнился один год его родители переехали в Очерский район, где и прошло детство Сергея. Он окончил девять классов коррекционной школы. После школы для поступил в ПТУ-74 села Большая Соснова на автомеханика. В октябре 2023 года поступил на военную службу по контракту для участия в СВО.