В Очере сообщили о гибели сразу нескольких земляков в зоне проведения СВО

Администрация Очерского городского округа сообщила о гибели в ходе проведения СВО нескольких земляков: Федорова Сергея Геннадьевича, Вшивкова Даниила Александровича и Артемьева Дмитрия Александровича.
Сергей Федоров родился 12 мая 1992 года в пос. Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Когда ему исполнился один год его родители переехали в Очерский район, где и прошло детство Сергея. Он окончил девять классов коррекционной школы. После школы для поступил в ПТУ-74 села Большая Соснова на автомеханика. В октябре 2023 года поступил на военную службу по контракту для участия в СВО.
Даниил Вшивков родился 9 сентября 1992 года в Очер. Учился в школе № 3. Учебу продолжил в Строгановском колледже, получил профессию электрогазосварщика. По окончании колледжа поступил на срочную военную службу. В октябре 2023 года поступил на военную службу по контракту для участия в СВО. Был женат, воспитывал трехлетнего сына.
Дмитрий Артемьев родился 28 октября 2000 года в Очере. Воспитывался в многодетной семье — у него два брата и сестра. Учился в школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Строгановский колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства». В октябре 2023 года поступил на военную службу по контракту для участия в СВО.
Администрация Очерского городского округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в зоне проведения СВО земляков.