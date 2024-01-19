Подозреваемого в заражении ВИЧ-инфекцией задержали в Хабаровске

Участковые уполномоченные отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску задержали 35-летнего жителя Центрального района краевого центра. Мужчина подозревается в заражении ВИЧ-инфекцией бывшей сожительницы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина, проживая в г. Омске, узнал о наличии в его организме вируса имуннодефицита человека. Он встал на учет в медицинское учреждение, получал соответствующие препараты.

В 2019 году подозреваемый переехал в Хабаровск, познакомился с женщиной, с которой стал проживать. О своем заболевании фигурант умолчал, на учет в специализированный центр не встал, медикаменты не принимал.