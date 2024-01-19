Подозреваемого в заражении ВИЧ-инфекцией задержали в Хабаровске

Участковые уполномоченные отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску задержали 35-летнего жителя Центрального района краевого центра. Мужчина подозревается в заражении ВИЧ-инфекцией бывшей сожительницы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина, проживая в г. Омске, узнал о наличии в его организме вируса имуннодефицита человека. Он встал на учет в медицинское учреждение, получал соответствующие препараты.
Мужчина в Хабаровском крае сознательно заразил женщину ВИЧ и получил реальный срок.
Помимо лишения свободы, подсудимый должен выплатить в пользу потерпевшей полмиллиона рублей.
Через два года сожители расстались. Потерпевшая о том, что она инфицирована ВИЧ, узнала случайно. Горожанка во время прохождения профосмотра сдала соответствующие анализы, которые показали положительные результаты.
Хабаровчанка обратилась с заявлением в полицию.
По материалам участковых уполномоченных подразделением дознания городского отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-инфекцией». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.