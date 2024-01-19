Губернатор ввел режим ЧС из-за коммунальных аварий в Новосибирске

В Telegram-канале губернатор Новосибирской области сообщил о том, что при заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской Ленинского района. По этой причине задержится подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе.
Губернатор предупредил, что с сегодняшнего дня в Новосибирске введён режим чрезвычайной ситуации — управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона.
Руководство оперативным штабом и все полномочия по устранению аварии на теплосетях в левобережье Новосибирска передано на областной уровень. Оперативный штаб возглавил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Для скорейшего устранения проблемы привлекаются бригады из других муниципальных образований Новосибирской области.
Напомним, что на левом берегу Новосибирска снова прорвало трубу после коммунального ЧП. Очевидцы пояснили, что возле многоэтажного дома прорвало трубу — гейзер бьёт до 7 этажа и выше.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.