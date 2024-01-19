Губернатор ввел режим ЧС из-за коммунальных аварий в Новосибирске

В Telegram-канале губернатор Новосибирской области сообщил о том, что при заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской Ленинского района. По этой причине задержится подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе.