Гнал пьяным под 200 км/ч: Экс-полицейскому дали пять лет колонии за смертельное ДТП

Бывший сотрудник полиции Темрюкского района понес наказание за смертельное ДТП. 26-летний мужчина в августе прошлого года сел за руль своей «Лады Приоры» пьяным. В машине находились еще четыре человека.
Правоохранитель гнал по трассе между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь. На педали жал со страшной силой, хотя и был нетрезвым. Скорость достигала 160 км/ч. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречку. А там — другая машина. После лобового столкновения с «Лагрусом» погиб 25-летний пассажир полицейского.
«Полицейский был признан виновным по статье “Нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначено 5 лет колонии-поселения. Кроме этого, он не сможет работать на должностях, связанных с управлением транспорта, три года.
ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
17 декабря в Приморско-Ахтарске произошло ДТП, виновником которого стал полицейский. На месте аварии скончался 21-летний парень, который ехал по правилам и пристегнутый. После этого было заведено уголовное дело. Сейчас им занимаются следователи. Ход расследования поставлен на контроль краевой прокуратурой.