Гнал пьяным под 200 км/ч: Экс-полицейскому дали пять лет колонии за смертельное ДТП

Правоохранитель гнал по трассе между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь. На педали жал со страшной силой, хотя и был нетрезвым. Скорость достигала 160 км/ч. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречку. А там — другая машина. После лобового столкновения с «Лагрусом» погиб 25-летний пассажир полицейского.