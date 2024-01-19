В отеле в Москве нашли мертвым солиста Большого симфонического оркестра Михаила Шиленкова

Михаил Шиленков в 1995 году стал солистом оркестра «Молодая Россия», в 1999 году — Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана. C 2003 года является солистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Участвовал в многочисленных выступлениях оркестра в России и за рубежом.