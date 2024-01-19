В отеле в Москве нашли мертвым солиста Большого симфонического оркестра Михаила Шиленкова

«В отеле “Лемар” в Расторгуевском переулке в центре Москвы в ванной комнате найден мертвым солист Большого симфонического оркестра Михаил Шиленков. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. «Точная причина будет установлена после экспертизы», — добавил представитель медицинских служб.
Михаил Шиленков в 1995 году стал солистом оркестра «Молодая Россия», в 1999 году — Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана. C 2003 года является солистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Участвовал в многочисленных выступлениях оркестра в России и за рубежом.