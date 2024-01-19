Суд продлил арест соратнику Геры ЖБИ. Видео

В 2023 году против Александра Дискова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Дело связано с потасовкой, случившейся возле одного из екатеринбургских кафе в ноябре прошлого года. Тогда Дисков обстрелял машину людей, спровоцировавших конфликт, и избил одного из них.