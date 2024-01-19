В Новосибирске из школы № 49 эвакуировали учеников из-за сообщения о минировании

В Новосибирске учеников школы № 49 эвакуировали из здания сегодня днем. Как сообщили КП-Новосибирск в общеобразовательном учреждении, поступило сообщение о минировании школы. Об этом неизвестный сказал по телефону.
— В школу поступил звонок, в плановом режиме мы провели эвакуацию, всех детей вывели из здания. Приехали все оперативные службы, проверили школу. Некоторых детей разместили в соседней библиотеке, — сообщил представитель общеобразовательного заведения.
Как сообщили КП-Новосибирск в полиции, проверку провели оперативно.
— Проверку здания и сообщения о минировании провели, подозрительных предметов обнаружено не было, — уточнили в ведомстве.
Всех детей распустили по домам, так как на улице стоят морозы, а на проверку здания требовалось время.