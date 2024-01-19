Трое детей больше двух часов просидели по пояс в ледяной реке Кубань.
Как сообщает telegram-канал KubMash, дети сидели в холодной реке, пока их крики не услышали случайные прохожие.
12-летние подростки из станицы Кавказской гуляли на едва замерзшей реке. Неожиданно льдина откололась, мальчики спрыгнули в воду, а девочку стало уносить. Она решила тоже спрыгнуть в реку и ухватилась за корягу.
Выбраться на двухметровый берег подростки сами не могли. Стоя по пояс в воде, они стали звать на помощь. Их со смотровой площадки заметили туристы и вызвали помощь.
Приехавшие пожарные достали детей, согрели и погрузили в машину прибывших позже спасателей. УАЗ спасателей застрял в грязи, его вытащили пожарные.
Спустя полтора часа подростков доставили в больницу. Все трое получили обморожение.
Напомним, в Краснодарском крае велосипедист провалился под лед и утонул. Несчастный случай произошел 23 января 2023 года в Тихорецком районе.