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Трое детей больше двух часов просидели по пояс в ледяной реке Кубань

Дети сидели в холодной реке, пока их крики не услышали случайные прохожие.
Источник: МЧС РФ

Трое детей больше двух часов просидели по пояс в ледяной реке Кубань.

Как сообщает telegram-канал KubMash, дети сидели в холодной реке, пока их крики не услышали случайные прохожие.

12-летние подростки из станицы Кавказской гуляли на едва замерзшей реке. Неожиданно льдина откололась, мальчики спрыгнули в воду, а девочку стало уносить. Она решила тоже спрыгнуть в реку и ухватилась за корягу.

Выбраться на двухметровый берег подростки сами не могли. Стоя по пояс в воде, они стали звать на помощь. Их со смотровой площадки заметили туристы и вызвали помощь.

Приехавшие пожарные достали детей, согрели и погрузили в машину прибывших позже спасателей. УАЗ спасателей застрял в грязи, его вытащили пожарные.

Спустя полтора часа подростков доставили в больницу. Все трое получили обморожение.

Напомним, в Краснодарском крае велосипедист провалился под лед и утонул. Несчастный случай произошел 23 января 2023 года в Тихорецком районе.