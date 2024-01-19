На Самару со стороны Татарстана надвигается снежный армагеддон

В Самарской области сильные метели немного отступили, однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни снова ожидаются сильный ветер, метель и снегопады. Все дело в циклоне, который идет со стороны Татарстана.
— Сильный циклон с ветром и снегом идет на регион со стороны Татарстана. Поэтому во второй половине дня 19 января и в ближайшую ночь будут критически сложные погодные условия, — рассказали в ГКП Самарской области «АСАДО».
Сейчас региональные автомобильные дороги в Самарской области убирают от снега более 300 единиц техники, а Самару расчищают более 50 единиц. Из-за низовой метели, низкой и местами нулевой видимости в регионе 19 января остаются закрытыми 10 автомобильных дорог в семи районах.
Жителей просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. Напомним, 17 января в Самарской области из снежного плена спасли маму с 8-месячным младенцем, которые замерзали на трассе в заглохшем автомобиле. В такую же ситуацию попал водитель большегруза, которому помогли полицейские.