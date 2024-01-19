Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск

ИРКУТСК, 19 янв — РИА Новости. Ребенок с множественными травмами доставлен из поселка Приангарья в Иркутск бортом санавиации в областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
«Пострадавший ребенок оперативно был эвакуирована из Заларинского района бортом санавиции в областную детскую больницу. В настоящее время находится в тяжелом состоянии с множественными травмами. За жизнь и здоровье девочки борются врачи», — сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, информация в соцсетях о том, что школьница получила травмы якобы после того, как в ее руках во время зарядки взорвался мобильный телефон, не соответствует действительности.