Бессилие спецтехники перед катком на дорогах сняли на видео в Воронеже

В Воронеже продолжается ликвидация последствий резкого изменения погоды, которое превратило улицы города в покрытый лужами каток в пятницу, 19 января. Горожане публикуют массу фото и видео в социальных сетях.
На улице Коммунаров в объектив камеры очевидца попал курьезный момент: снегоуборочная машина городского комбината благоустройства не смогла подняться в гору по обледеневшей дороге. Еще кадры с улиц города:
Ранее в городской администрации пояснили, что подтопления вызваны сильным дождем и интенсивным таянием снега. Ситуация осложняется тем, что многие решетки ливневок оказались закрыты снегом и льдом, что снизило их пропускную способность.
РИА «Воронеж» сообщало, что за ночь для обработки тротуаров израсходовали почти 300 т песка с солью. Днем к работе по устранению потопов, кроме спецтехники городской дорожной службы, подключились районные управы.