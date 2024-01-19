Прокуратура запросила для обвиняемой в убийстве Татарского Треповой 28 лет колонии

«Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии», — сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений (цитата по «Интерфаксу»). Дополнительно прокурор попросила назначить Треповой штраф в размере 800 тыс. руб.
Гособвинение утверждает, что версия Дарьи Треповой о том, что она не знала о взрывчатке внутри статуэтки, принесенной на встречу в кафе в Санкт-Петербурге с Владленом Татарским, тщательно проверялась, но не нашла подтверждения. «Она (Дарья Трепова.— “Ъ”) понимала, что фактически выполняет задания, поручения лица, которое выступает против проведения СВО и политики, проводимой Российской Федерацией, и является жителем Украины», — заявила Надежда Тихонова.
Дарья Трепова согласилась только с обвинением по статье об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Вину в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) она не признала.
Второму фигуранту дела Дмитрию Касинцеву, которого обвиняют в укрывательстве Дарьи Треповой после теракта, прокурор попросила назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима. По словам Надежды Тихоновой, следствию удалось установить, что господин Касинцев знал о совершенном Дарьей Треповой преступлении, «но неоднократно сообщал ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов».
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Организатором теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) следствие считает журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (запрещена в РФ) Романа Попкова, а соучастником (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) — украинца Юрия Денисова. По мнению следователей, именно он через службу доставки передал Дарье Треповой заминированный бюст.
Милена Костерева