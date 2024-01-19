Прокуратура запросила для обвиняемой в убийстве Татарского Треповой 28 лет колонии

Гособвинение утверждает, что версия Дарьи Треповой о том, что она не знала о взрывчатке внутри статуэтки, принесенной на встречу в кафе в Санкт-Петербурге с Владленом Татарским, тщательно проверялась, но не нашла подтверждения. «Она (Дарья Трепова.— “Ъ”) понимала, что фактически выполняет задания, поручения лица, которое выступает против проведения СВО и политики, проводимой Российской Федерацией, и является жителем Украины», — заявила Надежда Тихонова.