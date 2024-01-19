В Петербурге и области снова объявляли план «Ковер» из-за информации о беспилотнике

Воздушное пространство закрывалось для гражданской авиации с 11 часов утра и было открыто спустя 20 минут. По данным издания, в полицию позвонил житель Гатчинского района, который увидел летящий над Киевским шоссе объект. Подтверждения эта информация не нашла, но на фоне недавнего прилета беспилотника, видимо, решено было перестраховаться.