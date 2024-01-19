В Петербурге и области снова объявляли план «Ковер» из-за информации о беспилотнике

Воздушное пространство закрывалось для гражданской авиации с 11 часов утра и было открыто спустя 20 минут. По данным издания, в полицию позвонил житель Гатчинского района, который увидел летящий над Киевским шоссе объект. Подтверждения эта информация не нашла, но на фоне недавнего прилета беспилотника, видимо, решено было перестраховаться.
«Птичку» самолетного типа подавили в небе над регионом в ночь на 18 января. По этой причине в радиусе 70 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковёр». Вероятно, это была первая подобная атака в Ленобласти с начала спецоперации.