В Воронеже после удара подростка током при настройке гитары завели дело

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как подростка ударило током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки информации, размещенной в соцмедиа и СМИ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел 16 января.
«Во время репетиции, проходившей в студии по улице Комиссаржевская, 13-летнего подростка ударило током. Несовершеннолетний в настоящее время находится в больнице, где проходит лечение», — сообщает следствие.
Как пояснил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Следователями с места происшествия изъяты усилители и сетевые фильтры, допрашиваются пострадавший и его родители, свидетели. Также изучается видеозапись репетиции, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью подростка.