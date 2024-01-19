Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия

Стоимость одного выстрела из лазерного оружия DragonFire обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя, указали в ведомстве. Как отметило издание The Times, для сравнения — стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, составляет около 1 млн фунтов.