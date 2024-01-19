Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия

Дальность действия DragonFire засекречена. В минобороны Великобритании лишь указали, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар «по любой видимой цели».
«Испытания продемонстрировали способность комплекса поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение. Сухопутные войска и ВМС Великобритании рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей ПВО», — говорится в сообщении.
Стоимость одного выстрела из лазерного оружия DragonFire обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя, указали в ведомстве. Как отметило издание The Times, для сравнения — стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, составляет около 1 млн фунтов.