Российские гиперзвуковые «Кинжалы» поразили цели на Украине

17 января Минобороны России сообщило об ударе по лагерю иностранных наемников на службе Вооруженных сил Украины, расквартированных в Харькове. В результате попадания здание, в котором укрывались наемники, было полностью уничтожено. Невозвратные потери противника составили более 60 человек, еще более 20 были ранены, добавили в Минобороны.