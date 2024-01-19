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«Сгорел» на работе: мужчина получил серьёзные ожоги, у инспекторов по охране труда Молдовы появится дополнительная работа

Случайный удар таком уложил мужчину на больничную койку с ожогами III-IV степени.
Источник: Комсомольская правда

Рабочий получил сильнейшие ожоги в результате удара током.

53-летний житель Кишинёва получил ожоги в результате удара током на рабочем месте.

Инцидент произошёл 18 января. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой» обнаружили мужчину в крайне тяжёлом состоянии: у него был шок, ожоги лица, спины, верхних и нижних конечностей III-IV степени. По предварительным данным, гражданина во время работы случайно ударило током, сообщает t.me/aifmd со ссылкой на realitatea.md.

Пациенту была оказана неотложная медицинская помощь на месте, после чего его доставили в Ожоговый центр Больницы скорой помощи.