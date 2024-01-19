Оперативный штаб создан в Нижнем Новгороде из-за непогоды

«По моему поручению в региональном правительстве работает штаб под председательством Сергея Морозова, — написал Никитин. — Постоянно сам получаю доклады и от профильного блока, и отдельно от мэра Нижнего Новгорода. На связи с Юрием Шалабаевым постоянно, он лично и днем, и ночью контролирует работы в областном центре».