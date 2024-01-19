Оперативный штаб создан в Нижнем Новгороде из-за непогоды, сообщил в своем TG-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Техника и люди задействованы в максимальном количестве. Для очистки дорог регионального значения ночью привлекалось более 550 единиц машин, днем количество было увеличено до 700 машин и более. Работает примерно 60 подрядных организаций.
«По моему поручению в региональном правительстве работает штаб под председательством Сергея Морозова, — написал Никитин. — Постоянно сам получаю доклады и от профильного блока, и отдельно от мэра Нижнего Новгорода. На связи с Юрием Шалабаевым постоянно, он лично и днем, и ночью контролирует работы в областном центре».
Особое внимание уделяется обеспечению проездов для машин скорой помощи и других служб оперативного реагирования.
«Держу ситуацию на личном контроле, — подчеркнул Никитин. — Важно, чтобы все службы реагировали максимально оперативно, а люди могли планировать свои поездки, понимая актуальную ситуацию на дорогах и испытывая минимальный дискомфорт».