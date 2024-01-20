Суд вынес приговор жителю Иркутской области

Суд приговорил 26-летнего жителя Усть-Илимска Руслана Зинина, совершившего теракт в военкомате, к 19 годам колонии. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Выстрелы в тылу
26 сентября 2022 года. Пятый день проведения частичной мобилизации. Начальник Усть-Илимского военкомата Александр Елисеев стоит за кафедрой в актовом зале и проводит инструктаж с мобилизованными. Вдруг к нему подходит мужчина, достаёт обрез ружья и стреляет. Офицер падает, а стрелок кричит: «Вон! Все вон!». Находящиеся в зале люди выбегают из помещения. ЧП попало на видео, которое снимали очевидцы. Стрелка оперативно задержали росгвардейцы. Им оказался местный житель Руслан Зинин.
Военного комиссара с тяжёлым ранением доставили в отделение реанимации Усть-Илимской городской больницы, где ввели в медикаментозную кому и прооперировали. Как сообщал руководитель регионального Минздрава Алексей Шелехов, у офицера обнаружили ранения обоих лёгких, переломы рёбер и ключицы. На следующий день Александра Елисеева бортом медицины катастроф госпитализировали в Иркутск, где ещё в течение полутора месяцев он проходил лечение.
Против Руслана Зинина возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Последнее позже заменили на статью о террористическом акте — как полагает следствие, после предполагаемого покушения на убийство мужчина планировал сжечь здание военкомата.
Захлестнули эмоции
В июле 2023 года прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение и направила в военный суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Зинин обвинялся по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222−223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).
По версии следствия, он заранее изготовил обрез одноствольного ружья и пронёс его в военкомат в рюкзаке. Совершив три прицельных выстрела в военного комиссара, обвиняемый разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджёг. При попытке покинуть здание он был задержан и по ходатайству СК помещён судом под стражу. Своими действиями мужчина нанёс ущерб военкомату на сумму более 1 млн рублей.
В Следственном управлении СК России по региону уточнили, что Руслан Зинин действовал в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника. В ходе расследования было допрошено более 80 свидетелей. Сам обвиняемый заявлял о том, что решение устроить стрельбу он принял после того, как повестку о мобилизации получил его двоюродный брат. На допросе ссылался на захлестнувшие его эмоции.
«Приговором суда подсудимый признан виновным, — говорится в сообщении регионального Следкома от 19 января. — Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей и с ограничением свободы в 1 год».
Первые 7 лет наказания Зинин будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.