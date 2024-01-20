Суд вынес приговор жителю Иркутской области

В Следственном управлении СК России по региону уточнили, что Руслан Зинин действовал в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника. В ходе расследования было допрошено более 80 свидетелей. Сам обвиняемый заявлял о том, что решение устроить стрельбу он принял после того, как повестку о мобилизации получил его двоюродный брат. На допросе ссылался на захлестнувшие его эмоции.