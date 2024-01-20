Председатель СК России поручил разобраться с аварийным домом в Амурске

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после произошедшего в Амурске.
В ведомстве уточнили, что из социальных сетей стало известно о коммунальной аварии, которая произошла в доме, признанным аварийным. Объект был построен более 50 лет назад и на сегодняшний день изношен на 70%. Из 226 квартир там заселено шесть. Остальные жильцы покинули помещение, так как не могут самостоятельно решить проблемы с ЖКХ.
Сейчас же проживать в доме стало еще хуже из-за прорыва трубы. Теперь некоторые стены покрылись ледяной коркой. Однако, даже несмотря на это, местные власти не расселяют горожан.
О ходе расследования будет доложено председателю СК РФ.