Председатель СК России поручил разобраться с аварийным домом в Амурске

В ведомстве уточнили, что из социальных сетей стало известно о коммунальной аварии, которая произошла в доме, признанным аварийным. Объект был построен более 50 лет назад и на сегодняшний день изношен на 70%. Из 226 квартир там заселено шесть. Остальные жильцы покинули помещение, так как не могут самостоятельно решить проблемы с ЖКХ.