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В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Гайсиным

Вчера, 19 января, в Белорецком районе республики простились с погибшим в СВО Алексеем Гайсиным. Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации района Андрей Иванюта.
Источник: соцсети

Алексей Гайсин родился в Белорецке. Учился в 16 школе, в Белорецком профессиональном лицее № 25. Получил профессию «слесарь-ремонтник». Затем начал работать на Белорецком металлургическом комбинате травильщиком.

«Принял решение защищать Родину, потому что всегда был патриотом, с особым уважением относился к своей маме», — отметил Андрей Иванюта.

Глава Белорецкого района выразил соболезнования родным и близким бойца.

«В нашей памяти он останется настоящим Героем, который отдал свою жизнь, защищая каждого из нас, нашу страну. Его подвиг в сердцах всех белоречан», — добавил он.