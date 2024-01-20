В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Гайсиным

Алексей Гайсин родился в Белорецке. Учился в 16 школе, в Белорецком профессиональном лицее № 25. Получил профессию «слесарь-ремонтник». Затем начал работать на Белорецком металлургическом комбинате травильщиком.
«Принял решение защищать Родину, потому что всегда был патриотом, с особым уважением относился к своей маме», — отметил Андрей Иванюта.
Глава Белорецкого района выразил соболезнования родным и близким бойца.
«В нашей памяти он останется настоящим Героем, который отдал свою жизнь, защищая каждого из нас, нашу страну. Его подвиг в сердцах всех белоречан», — добавил он.