СМИ: при ударе ВВС Израиля по Дамаску погибли трое иранских военных советников

25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.