СМИ: при ударе ВВС Израиля по Дамаску погибли трое иранских военных советников

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли трое иранских офицеров, которые занимают командные посты в силах специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Один из них возглавлял разведывательную службу КСИР в Сирии.
В атаке участвовали три самолета. Четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен.
25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.
Ранее поступили сведения о том, что в Дамаске во время израильского воздушного рейда погиб лидер палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» Зияд Наххале, однако представитель организации выступил с опровержением данной информации.