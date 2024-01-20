В Лиде эксгибициониста задержали прямо в рейсовом автобусе

Эксгибициониста задержали в Лиде в рейсовом автобусе, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Так что расхожее мнение, что эксгибициониста женщинам можно встретить в темных аллеях парка, оказалось под сомнением.
Инцидент произошел вечером 17 января. 41-летний житель Лида был нетрезв и вечером ехал на автобусе домой. Там ему понравилась женщина, которой он и решил продемонстрировать свои гениталии. Женщина пожаловалась в милицию. Эксгибициониста задержали сотрудники Департамента охраны.
Во время беседы с правоохранителями мужчина толком не смог пояснить мотивы своего хулиганского поступка.