Военные России отразили 10 атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Днем 19 января Минобороны сообщило, что за последнюю неделю российские войска улучшили свое положение на купянском направлении. Подразделение войск «Запад» отразило 25 атак украинских военных возле Синьковки, Песчаного и Табаевки в Харьковской области, потери ВСУ ведомство оценило более чем в 560 человек, десять танков и восемь боевых бронированных машин.