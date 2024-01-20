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В Екатеринбурге затопило улицу из-за повреждения трубопровода

20 января в Пионерском поселке Екатеринбурга произошла коммунальная авария.

Вода затопила дорогу на пересечении улиц Вилонова и Данилы Зверева. Без холодной воды остались два дома на улице Раевского, к месту направлена автоцистерна, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Специалисты уже определили место протечки. Поврежден трубопровод диаметром 300 мм, сорвало пожарный гидрант, рассказали в «Водоканале».

На месте работает аварийно-восстановительная бригада.

Ранее сообщалось, что в школе № 178 Екатеринбурга прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате происшествия на первом этаже затопило помещения.

ЖКХ