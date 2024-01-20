В Екатеринбурге затопило улицу из-за повреждения трубопровода

Вода затопила дорогу на пересечении улиц Вилонова и Данилы Зверева. Без холодной воды остались два дома на улице Раевского, к месту направлена автоцистерна, сообщает пресс-служба «Водоканала».
Специалисты уже определили место протечки. Поврежден трубопровод диаметром 300 мм, сорвало пожарный гидрант, рассказали в «Водоканале».
На месте работает аварийно-восстановительная бригада.
Ранее сообщалось, что в школе № 178 Екатеринбурга прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате происшествия на первом этаже затопило помещения.